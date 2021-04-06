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Введение чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается, - Степанов

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 22:17
Введение чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается, - Степанов Фото: Максим Степанов (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине пока не розглядяється вопрос о введении чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Вводить комендантский час тоже не планируют.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует правительственный телеграмм-канал "Коронавірус_інфо".

По словам министра, пока власть не рассматривает введения более жестких карантинных ограничений. Вместе с тем он отмечает, что граждане должны более сознательно соблюдать установленные противоэпидемические правила, а соответствующие органы - контролировать их выполнение.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - сказал Степанов.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения'я, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий надеется, что в Украине не будут вводить комендантский час.

Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков также заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.

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