Введение чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается, - Степанов

В Украине пока не розглядяється вопрос о введении чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Вводить комендантский час тоже не планируют.

По словам министра, пока власть не рассматривает введения более жестких карантинных ограничений. Вместе с тем он отмечает, что граждане должны более сознательно соблюдать установленные противоэпидемические правила, а соответствующие органы - контролировать их выполнение.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - сказал Степанов.