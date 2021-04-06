Введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається, - Степанов

В Україні наразі не розглядяється питання про запровадження наздзвичайного стану через пандемію коронавіруса. Вводити комендантську годину теж не планують.

За словами міністра, наразі влада не розглядає запровадження більш жорстких карантинних обмежень. Водночас, він наголошує, що громадяни повинні більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи - контролювати їх виконання.

"Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження третьої хвилі COVID-19", - сказав Степанов.