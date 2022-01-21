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Введут ли в Украине жесткий локдаун: ответ Кузина

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Киев, Пятница 21 января 2022 13:34
Введут ли в Украине жесткий локдаун: ответ Кузина Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Главный санитарный врач Игорь Кузин ответил, планируют ли в Украине объявлять жесткий локдаун. По его словам, ограничений как в 2020 году вводить не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кузина в интервью LIGA.net.

"Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется", - подчеркнул он.

По словам санврача, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, первой в "красную" зону может войти Ивано-Франковская область.

"Думаю, что Ивано-Франковская область, учитывая, что там довольно быстро ухудшается ситуация. Огромное количество случаев, которое подтверждено лабораторно. Очень большое количество госпитализаций. Процент или тренд к госпитализации растет около 70% в течение суток. То есть большое количество людей госпитализируется одновременно ", - объяснил Кузин.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.

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