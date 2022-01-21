Введут ли в Украине жесткий локдаун: ответ Кузина

Главный санитарный врач Игорь Кузин ответил, планируют ли в Украине объявлять жесткий локдаун. По его словам, ограничений как в 2020 году вводить не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кузина в интервью LIGA.net.

"Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется", - подчеркнул он.

По словам санврача, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, первой в "красную" зону может войти Ивано-Франковская область.

"Думаю, что Ивано-Франковская область, учитывая, что там довольно быстро ухудшается ситуация. Огромное количество случаев, которое подтверждено лабораторно. Очень большое количество госпитализаций. Процент или тренд к госпитализации растет около 70% в течение суток. То есть большое количество людей госпитализируется одновременно ", - объяснил Кузин.