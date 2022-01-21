Чи введуть в Україні жорсткий локдаун: відповідь Кузіна
Головний санітарний лікар Ігор Кузін відповів, чи планують в Україні оголошувати жорсткий локдаун. За його словами, обмежень як у 2020 році впроваджувати не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кузіна в інтерв'ю LIGA.net.
"Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується", - наголосив він.
За словами санлікаря, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах, першою до "червоної" зони може увійти Івано-Франківська область.
"Думаю, що Івано-Франківська область, зважаючи, що там доволі швидко погіршується ситуація. Величезна кількість випадків, яка підтверджена лабораторно. Дуже велика кількість госпіталізацій. Відсоток або тренд до госпіталізації зростає близько 70% впродовж однієї доби. Тобто велика кількість людей госпіталізується одночасно", - пояснив Кузін.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон".
При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.