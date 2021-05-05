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Ввели специальную онлайн-форму: Танзания ужесточила условия въезда для туристов

Автор: Юлия Струк

Танзания ужесточила условия въезда для туристов в условиях пандемии COVID-19. Теперь потребуется заполнить специальную онлайн-форму.

Об этом информирует Министерство здравоохранения, развития общин, гендера, пожилых людей и детей Танзании.

Со вторника, 4 мая, решение об ужесточении правил въезда вступило в силу.

Указано, что до прибытия в Танзанию за 24 часа путешественники должны заполнить специальную онлайн-форму на сайте по ссылке.

Также за 72 часа до прибытия в страну посетители должны сделать тест на COVID-19 и по прибытии предъявить отрицательный результат.

Кроме того, по прибытии необходимо будет пройти усиленный скрининг на предмет выявления COVID-19, в том числе сдать быстрый тест (экспресс-тест). Стоимость теста составит 25 долларов.

Минздрав отмечает, что всем путешественникам предоставят карточки с медицинской информацией, где будет указан бесплатный телефон для звонков и дана рекомендация самостоятельно следить за возможными симптомами.

Если туристы будут чувствовать определенные симптомы, то должны будут сдавать тест и лечиться в специально определенных медицинских учреждениях за свой счет.

Как сообщалось, в середине февраля почти две сотни украинских туристов не могли вернуться из Занзибара домой. Задержка произошла из-за поломки самолета украинской авиакомпании SkyUp.

Так, туристический эксперт Игорь Короленко в своей колонке писал, какие риски могут ждать туристов во время путешествий в 2021 году.

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