Ввели специальную онлайн-форму: Танзания ужесточила условия въезда для туристов

Со вторника, 4 мая, решение об ужесточении правил въезда вступило в силу.

Указано, что до прибытия в Танзанию за 24 часа путешественники должны заполнить специальную онлайн-форму на сайте по ссылке.

Также за 72 часа до прибытия в страну посетители должны сделать тест на COVID-19 и по прибытии предъявить отрицательный результат.

Кроме того, по прибытии необходимо будет пройти усиленный скрининг на предмет выявления COVID-19, в том числе сдать быстрый тест (экспресс-тест). Стоимость теста составит 25 долларов.

Минздрав отмечает, что всем путешественникам предоставят карточки с медицинской информацией, где будет указан бесплатный телефон для звонков и дана рекомендация самостоятельно следить за возможными симптомами.

Если туристы будут чувствовать определенные симптомы, то должны будут сдавать тест и лечиться в специально определенных медицинских учреждениях за свой счет.