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Ввели спеціальну онлайн-форму: Танзанія посилила умови в'їзду для туристів

Автор: Юлія Струк

Танзанія посилила умови в'їзду для туристів в умовах пандемії COVID-19. Тепер потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я, розвитку громад, гендеру, літніх людей і дітей Танзанії.

З вівторка, 4 травня, рішення про посилення правил в'їзду набрало чинності.

Зазначено, що до прибуття в Танзанію за 24 години мандрівники повинні заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті за посиланням.

Також за 72 години до прибуття у країну відвідувачі повинні зробити тест на COVID-19 і після прибуття пред'явити негативний результат.

Крім того, після прибуття необхідно буде пройти посилений скринінг на предмет виявлення COVID-19, в тому числі здати швидкий тест (експрес-тест). Вартість тесту складе 25 доларів.

МОЗ зазначає, що всім мандрівникам нададуть картки з медичною інформацією, де буде вказаний безкоштовний телефон для дзвінків і дана рекомендація самостійно стежити за можливими симптомами.

Якщо туристи будуть відчувати певні симптоми, то повинні будуть здавати тест і лікуватися у спеціально визначених медичних закладах своїм коштом.

Як повідомлялося, в середині лютого майже дві сотні українських туристів не могли повернутися з Занзібару додому. Затримка сталася через поломку літака української авіакомпанії SkyUp.

Так, туристичний експерт Ігор Короленко у своїй колонці писав, які ризики можуть чекати туристів під час подорожей у 2021 році.

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