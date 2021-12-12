Выбрасывала мусор без паспорта. В Мелитополе женщину судили за нарушение карантина

В городе Мелитополь Запорожской области женщина предстала перед судом из-за нарушения карантина. Поскольку она выносила мусор без паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Мелитополь" .

"Составлен материал административный в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор. Она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом были учтены и обстоятельства, что не было такого значительного ущерба причинено, и судом было применено устное замечание", - заявила судья горрайонного суда Лилия Дараган.

В Мелитопольский городской районный суд за год поступил 631 материал за нарушение карантина. В 388 из рассмотренных 489 случаев судьи обошлись устным предупреждением, а 87 дел закрыли в связи с отсутствием состава административного нарушения.