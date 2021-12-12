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Викидала сміття без паспорта. У Мелітополі жінку судили за порушення карантину

Автор: Валерія Поліщук

У місті Мелітополь Запорізької області жінка постала перед судом через порушення карантину. Оскільки вона виносила сміття без паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Мелітополь".

"Складено матеріал щодо жінки, яка вийшла з дому викинути сміття. Вона перебувала на вулиці без документів, що засвідчують особу. Звичайно, судом були враховані і обставини, що не було такої значної шкоди заподіяно, і судом було застосовано усне зауваження", - заявила суддя міськрайонного суду Лілія Дараган.

До Мелітопольського міського районного суду за рік надійшов 631 матеріал за порушення карантину. У 388 з розглянутих 489 випадків судді обійшлися усним попередженням, а 87 справ закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного порушення.

Нагадаємо, раніше у Сумській області чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень.

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