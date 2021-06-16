Не только выходные: в Полтавской области изменили дни работы центров вакцинации
На этой неделе Центры массовой вакцинации в Полтавской области заработают в четверг, пятницу и субботу. Вакцинировать в пяти городах - Полтаве, Кременчуге, Миргороде, Лубнах и Горишних Плавнях.
Так, 17 и 18 июня Центр массовой вакцинации в Полтаве будет базироваться в ОЦЭВУМи (областной центр эстетического воспитания учащейся молодежи) по адресу улица Соборности, 67.
В субботу, 19 июня, вакцинацию будут проводить в Полтавском юридическом институте (проспект Первомайский, 5).
Центры вакцинации в других городах будут работать без изменений.
Буде прививаться во всех Центрах 17 июня с 9:00 до 17:00, в остальные дни - с 9:00 до 18:00.
Вакцинировать продолжат китайской вакциной CoronaVac.
Напомним, ранее Центр вакцинации от COVID в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве открыл запись на прививку на 17 и 18 июня. На этих выходных вакцинация в МВЦ проводиться не будет.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области один из наибольших показателей вакцинации по Украине среди других областей.