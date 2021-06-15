Центр вакцинации в киевском МВЦ открыл запись на прививки на 17-18 июня

Центр вакцинации от COVID в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве открыл запись на прививки на 17 и 18 июня. Напомним, на этих выходных вакцинация в МВЦ проводиться не будет .

Об этом говорится в сообщении сервиса Helsi.me в Telegram .

"Если вы не успели забронировать время - не волнуйтесь, мы будем информировать вас о всех последующих возможности записи", - уточнили в сервисе.

"Запись на массовую вакцинацию в МВЦ на 17-18 июня открыто", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня сервис Helsi.me сообщил о том, что на этой неделе вакцинация в Киеве будет проходить 17 и 18 июня. С людьми, которые записались на выходные 19-29 июня контактируют сотрудники колл-центра, сообщая им заранее зарезервированные даты и места, когда и где можно сделать прививку.

Как заявила замглавы КГГА Анна Старостенко, столичных медиков решили отпустить на длинные выходные с 19 по 21 июня.

Отметим, в киевском МВЦ делают наибольшее число прививок от COVID среди всех пунктов массовой вакцинации по стране. По данным Министерства здравоохранения, за минувшие выходные привили более 31 000 человек в таких пунктах, причем в киевском - почти 6 500.

До этого в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили РБК-Украина, что для получения прививки в центре вакцинации от коронавируса прописка не нужна. Вакцинируют тех, кто зарегистрировался через "Дію".