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Не тільки вихідні: у Полтавській області змінили дні роботи центрів вакцинації

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Середа 16 червня 2021 13:10
Не тільки вихідні: у Полтавській області змінили дні роботи центрів вакцинації Фото: центри вакцинації у Полтавській області змінили дні роботи (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Инна Собора

На цьому тижні Центри масової вакцинації у Полтавській області запрацюють у четвер, п’ятницю та суботу. Вакцинуватимуть у п'яти містах - Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та Горішніх Плавнях.

Про це повідомив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.

Так, 17 та 18 червня Центр масової вакцинації у Полтаві базуватиметься в ОЦЕВУМі (обласний центр естетичного виховання учнівської молоді) за адресою вулиця Соборності, 67.

У суботу, 19 червня, вакцинацію проводитимуть в Полтавському юридичному інституті (проспект Першотравневий, 5).

Центри вакцинації в інших містах працюватимуть без змін.

Щеплюватимуть у всіх Центрах 17 червня з 9:00 до 17:00, в інші дні - з 9:00 до 18:00.

Вакцинувати продовжать китайською вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, раніше Центр вакцинації від COVID в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві відкрив запис на щеплення на 17 і 18 червня. На цих вихідних вакцинація в МВЦ проводитися не буде.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області один із найбільших показників вакцинації по Україні серед інших областей.

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