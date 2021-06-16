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Не только выходные: в Полтавской области изменили дни работы центров вакцинации

Автор: Инна Собора

На этой неделе Центры массовой вакцинации в Полтавской области заработают в четверг, пятницу и субботу. Вакцинировать в пяти городах - Полтаве, Кременчуге, Миргороде, Лубнах и Горишних Плавнях.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook.

Так, 17 и 18 июня Центр массовой вакцинации в Полтаве будет базироваться в ОЦЭВУМи (областной центр эстетического воспитания учащейся молодежи) по адресу улица Соборности, 67.

В субботу, 19 июня, вакцинацию будут проводить в Полтавском юридическом институте (проспект Первомайский, 5).

Центры вакцинации в других городах будут работать без изменений.

Буде прививаться во всех Центрах 17 июня с 9:00 до 17:00, в остальные дни - с 9:00 до 18:00.

Вакцинировать продолжат китайской вакциной CoronaVac.

Напомним, ранее Центр вакцинации от COVID в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве открыл запись на прививку на 17 и 18 июня. На этих выходных вакцинация в МВЦ проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области один из наибольших показателей вакцинации по Украине среди других областей.

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Новости Украины Полтавская областьвакцинация