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Выплаты ФОПам за карантин: как подать заявку через "Дію"

Автор: РБК-Украина

С 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен. Деньги также могут получить наемные работники, которые пострадали из-за ограничений "красной зоны" адаптивного карантина.

Об этом говорится в сообщении на портале "Дія"

Сообщается, что с такой заявкой также можно получить и выплаты из местных бюджетов. Назначение такой помощи принимают только органы местного самоуправления.

Подать заявку можно в течение 30 дней после того, как в регионе ввели "красную зону". Если эта область была в "красной зоне" в течение февраля-марта 2021, то подать заявку можно до 18 мая 2021 года. включительно.

Как подать заявку в приложении "Дія":

  • авторизуйтесь в приложении через онлайн-банк: Приват24, Monobank или BankID НБУ
  • в разделе "Услуги" выберите "Получить помощь"
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям получения помощи
  • выберите область, в которой проводите деятельность
  • подтвердите свое текущее место работы
  • введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет
  • ожидайте уведомления об обработке заявления

Как подать заявку на портале "Дія":

  • зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID
  • в разделе "Услуги" выберите "Единоразовая помощь ФОП и наемным работникам".
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям выплаты
  • выберите область, в которой проводите деятельность
  • подтвердите свое текущее место работы
  • введите номер своего гривневого счета в формате IBAN
  • проверьте и отправьте заявку
  • ожидайте сообщение о зачислении выплаты

Кто может получить выплаты

Выплаты по 8 000 гривен могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов, если:

  • основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь;
  • организация насчитала ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала;
  • их средняя заработная плата за предыдущий квартал не превышает 30 000 гривен в месяц;
  • не работают по совместительству.

ФОПы, если:

  • основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь;
  • на последний день предыдущего месяца осуществляют деятельность свыше 3 месяцев;
  • оплатили ЕСВ не менее чем за 6 месяцев в течение 2020 года;
  • проводили деятельность по состоянию на последний день предыдущего месяца;
  • не являются наемными работниками одновременно.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало список КВЭДов, которые имеют право на карантинные выплаты.

Закон об этих выплатах вступил в силу в апреле. Это одноразовая выплата.

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Новости Украины выплатыФОПКарантин
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