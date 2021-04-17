Виплати ФОПам за карантин: як подати заявку через "Дію"

Повідомляється, що з такою заявкою також можна отримати і виплати з місцевих бюджетів. Призначення такої допомоги приймають лише органи місцевого самоврядування.

Подати заявку можна протягом 30 днів після того, як в регіоні запровадили "червону зону". Якщо ця область була в "червоній зоні" протягом лютого-березня 2021, то подати заявку можна до 18 травня 2021 року. включно.

Як подати заявку в додатку "Дія":

авторизуйтеся у додатку через онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ

у розділі "Послуги" оберіть "Отримати допомогу"

"Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам отримання допомоги

оберіть область, в якій проводите діяльність

підтвердіть своє поточне місце роботи

введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна лише на особистий рахунок

чекайте повідомлення про обробку заяви

Як подати заявку на порталі "Дія":

зареєструйтесь або авторизуйтесь в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID

у розділі "Послуги" оберіть "Одноразова допомога ФОП і найманим працівникам".

"Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати

оберіть область, в якій проводите діяльність

підтвердіть своє поточне місце роботи

введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN

перевірте і відправте заявку

чекайте повідомлення про зарахування виплати

Хто може отримати виплати

Виплати по 8 000 гривень можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний КВЕД на останній день попереднього місяця відноситься до тих, які мають право на допомогу;

організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;

їх середня заробітна плата за попередній квартал не перевищує 30 000 гривень на місяць;

не працюють за сумісництвом.

ФОПи, якщо: