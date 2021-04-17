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Виплати ФОПам за карантин: як подати заявку через "Дію"

Автор: РБК-Україна

З 19 квітня фізособи-підприємці (ФОПи) зможуть подати заявки на виплати через карантин по 8 000 гривень. Гроші також можуть отримати наймані працівники, які постраждали через обмеження "червоної зони" адаптивного карантину.

Про це йдеться в повідомленні на порталі "Дія"

Повідомляється, що з такою заявкою також можна отримати і виплати з місцевих бюджетів. Призначення такої допомоги приймають лише органи місцевого самоврядування.

Подати заявку можна протягом 30 днів після того, як в регіоні запровадили "червону зону". Якщо ця область була в "червоній зоні" протягом лютого-березня 2021, то подати заявку можна до 18 травня 2021 року. включно.

Як подати заявку в додатку "Дія":

  • авторизуйтеся у додатку через онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ
  • у розділі "Послуги" оберіть "Отримати допомогу"
  • "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам отримання допомоги
  • оберіть область, в якій проводите діяльність
  • підтвердіть своє поточне місце роботи
  • введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна лише на особистий рахунок
  • чекайте повідомлення про обробку заяви

Як подати заявку на порталі "Дія":

  • зареєструйтесь або авторизуйтесь в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID
  • у розділі "Послуги" оберіть "Одноразова допомога ФОП і найманим працівникам".
  • "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати
  • оберіть область, в якій проводите діяльність
  • підтвердіть своє поточне місце роботи
  • введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN
  • перевірте і відправте заявку
  • чекайте повідомлення про зарахування виплати

Хто може отримати виплати

Виплати по 8 000 гривень можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

  • основний КВЕД на останній день попереднього місяця відноситься до тих, які мають право на допомогу;
  • організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;
  • їх середня заробітна плата за попередній квартал не перевищує 30 000 гривень на місяць;
  • не працюють за сумісництвом.

ФОПи, якщо:

  • основний КВЕД на останній день попереднього місяця відноситься до тих, які мають право на допомогу;
  • на останній день попереднього місяця здійснюють діяльність понад 3 місяців;
  • сплатили ЄСВ не менш ніж за 6 місяців протягом 2020 року;
  • проводили діяльність за станом на останній день попереднього місяця;
  • не є найманими працівниками одночасно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список КВЕДів, які мають право на карантинні виплати.

Закон про ці виплати набув чинності у квітні. Це одноразова виплата.

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Новини України выплатыФОПКарантин
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