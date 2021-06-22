Без выпускных, ТРЦ и вакцинация сферы услуг: в Крыму продлили карантин
В оккупированном Крыму продлили действие карантина до 1 сентября текущего года. В частности, там запретили проведение выпускных вечеров, а также обязали вакцинировать представителей сферы услуг.
Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове из-за пандемии COVID-19 внес так называемый "глава правительства" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Согласно документу, до 1 сентября запрещается:
- работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и других развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций;
- в период с 23:00 до 08:00 работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос. Указанное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры;
- предоставление услуг по торговле на территории кинотеатров, проведение развлекательных мероприятий на территориях ТРЦ;
- проводить дискотеки и выпускные вечера на территории Симферополя, Ялты и Алушты;
- продажа билетов в театры и кинотеатры из расчета не более 50% от вместимости залов.
Кроме того, все сотрудники, которые задействованы в предоставлении услуг по санаторно-курортногому лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также в предоставлении транспортных услуг должны быть вакцинированы от коронавируса. Исключением являются лица, имеющие медицинские противопоказания.
Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагеря "Артек".