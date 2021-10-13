Высадят ли из автобуса за отсутствие маски: как будет действовать полиция на рейдах

По ее словам, там, где введены ограничения по пассажирским перевозкам, полицейские имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей документов, подтверждающих COVID-безопасность

"Высаживать из транспорта никого не будут. Будут составлять админпротокол на перевозчика. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", - добавила Рева.

В полиции также добавили, что новые правила перевозок вступают в силу с 21 октября и касаются только межобластного транспорта.

"Что есть сейчас в городском общественном транспорте: все обязательно в масках. Ограничений по наполненности нет. Но каждый регион может вводить эти ограничения по своему усмотрению", - добавили в полиции.