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Высадят ли из автобуса за отсутствие маски: как будет действовать полиция на рейдах

Автор: Олег Черныш

Полиция в ходе рейдов по автобусам не будет высаживать пассажиров без защитных масок и документов, которые подвтерждают COVID-безопасность. Протоколы будут составляться сразу на перевозчиков.

Об этом РБК-Украина рассказала спикер Национальной полиции Марьяна Рева.

По ее словам, там, где введены ограничения по пассажирским перевозкам, полицейские имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей документов, подтверждающих COVID-безопасность

"Высаживать из транспорта никого не будут. Будут составлять админпротокол на перевозчика. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", - добавила Рева.

В полиции также добавили, что новые правила перевозок вступают в силу с 21 октября и касаются только межобластного транспорта.

"Что есть сейчас в городском общественном транспорте: все обязательно в масках. Ограничений по наполненности нет. Но каждый регион может вводить эти ограничения по своему усмотрению", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в общественном транспорте будут проводить рейды, а водителям и пассажирам за нарушение карантина грозят штрафы.

До этого сообщалось о показательных рейдах для контроля масочного режима на объектах критической инфраструктуры.

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