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Чи висадять з автобусу за відсутність маски: як діятиме поліція на рейдах

Автор: Олег Черниш

Поліція в ході рейдів по автобусам не буде висаджувати пасажирів без захисних масок і документів, які подвтерждают COVID-безпеку. Протоколи будуть складатися відразу на перевізників.

Про це РБК-Україна розповіла речник Національної поліції Мар'яна Рева.

За її словами, там, де введені обмеження щодо пасажирських перевезень, поліцейські мають право проводити вибіркові перевірки наявності у пасажирів і водіїв документів, що підтверджують COVID-безпеку

"Висаджувати з транспорту нікого не будуть. Складатимуть адмінпротокол на перевізника. Тому водії повинні проконтролювати наявність відповідних документів у пасажирів", - додала Рева.

У поліції також додали, що нові правила перевезень набувають чинності з 21 жовтня та стосуються лише міжобласного транспорту.

"Що є наразі у міському громадському транспорті: всі обов’язково в масках. Обмежень по наповненості немає. Але кожен регіон може вводити ці обмеження на свій розсуд", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в громадському транспорті проводитимуть рейди, а водіям і пасажирам за порушення карантину загрожують штрафи.

До цього повідомлялося про показових рейдах для контролю масочного режиму на об'єктах критичної інфраструктури.

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