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Выздоровление, вакцинация или ПЦР-тест: кто и при каком условии может получить COVID-сертификат

Автор: Ирина Гамерская

Кабинет министров Украины внес изменения в карантинное постановление, указав условия для получения COVID-сертификата. Так, документ могут получить вакцинированные, переболевшие или имеющие негативный ПЦР-тест украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Срок действия

Внутренний COVID-сертификат будет двух цветов:

  • желтый будут выдавать тем, кто получил одну дозу вакцины, срок его действия 120 дней.
  • зеленый получат те, кто пройдет полный курс вакцинации, срок действия - год.

Помимо вакцинации, COVID-сертификат можно будет получить при наличии ПЦР-теста, срок действия такого документа 72 часа. Также COVID-паспорт получат украинцы после выздоровления, срок действий - 180 дней.

Критерии формирования

Вакцинация - документ может быть сформирован сразу после внесения информации о вакцинации в базу данных.

ПЦП-тест - документ может быть сформирован сразу после внесения в базу данных информации о наличии негативного ПЦР-теста.

Выздоровление - документ может быть сформирован на 14 день после даты забора биоматериала для теста на COVID, результат которого является позитивным.

Где получить

На данный момент COVID-сертификат можно сгенерировать в приложении "Дія". Также планируется, что уже в этом месяце документ можно будет оформить на портале "Дія" и распечатать.

Зачем нужен COVID-сертификат

Наличие COVID-сертификата позволит его владельцу избежать ограничений карантина. Так, желтого сертификата будет достаточно для "желтой" зоны, а вот в "красной" зоне нужны будут только зеленые сертификаты.

Ранее РБК-Украина писало, какие ограничения ждут украинцев в случае ужесточения карантина и кто сможет их избежать.

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