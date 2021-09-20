Одужання, вакцинація або ПЛР-тест: хто і за якої умови може отримати COVID-сертифікат

Термін дії

Внутрішній COVID-сертифікат буде двох кольорів:

жовтий видаватимуть тим, хто отримав одну дозу вакцини, термін його дії 120 днів .

. зелений отримають ті, хто пройде повний курс вакцинації, термін дії - рік.

Крім вакцинації, COVID-сертифікат можна буде отримати при наявності ПЛР-тесту, термін дії такого документа 72 години. Також COVID-паспорт отримають українці після одужання, термін дій - 180 днів.

Критерії формування

Вакцинація - документ може бути сформований відразу після внесення інформації про вакцинацію в базу даних.

ПЦП-тест - документ може бути сформований відразу після внесення в базу даних інформації про наявність негативного ПЛР-тесту.

Одужання - документ може бути сформований на 14 день після дати забору біоматеріалу для тесту на COVID, результат якого є позитивним.

Де отримати

На даний момент COVID-сертифікат можна згенерувати в додатку "Дія". Також планується, що вже в цьому місяці документ можна буде оформити на порталі "Дія" і роздрукувати.

Навіщо потрібен COVID-сертифікат

Наявність COVID-сертифіката дозволить його власнику уникнути обмежень карантину. Так, жовтого сертифіката буде достатньо для "жовтої" зони, а ось в "червоній" зоні потрібні будуть тільки зелені сертифікати.