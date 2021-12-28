Когда надо вызвать "скорую" при COVID: названы симптомы

В Министерстве здравоохранения назвали симптомы при коронавирусной болезни при которых необходимо вызвать скорую помощь. Одними из них являются тяжесть дыхания и нарушение сознания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Чтобы понимать, когда необходимо вызвать "скорую", ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID19", - говорится в сообщении.
В ведомстве обращают внимание, что врач принимает решение о необходимости госпитализации уже после обследования.