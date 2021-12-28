Коли треба викликати "швидку" при COVID: названі симптоми

У Міністерстві охорони здоров'я назвали симптоми при коронавірусній хворобі за яких необідно викликати швидку допомогу. Одними з них є важкість дихання та порушення свідомості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"Щоб розуміти, коли необхідно викликати "швидку", ознайомтеся з переліком симптомів. Вони сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при COVID19", - йдеться в повідомленні.
У відомстві звертають увагу, що лікар приймає рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.