Коли треба викликати "швидку" при COVID: названі симптоми

У Міністерстві охорони здоров'я назвали симптоми при коронавірусній хворобі за яких необідно викликати швидку допомогу. Одними з них є важкість дихання та порушення свідомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Щоб розуміти, коли необхідно викликати "швидку", ознайомтеся з переліком симптомів. Вони сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при COVID19", - йдеться в повідомленні.

У відомстві звертають увагу, що лікар приймає рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.

При яких симптомах викликати "швидку"