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В ЮАР одобрили китайскую вакцину Sinovac на фоне третьей волны COVID-19

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Суббота 03 июля 2021 22:58
В ЮАР одобрили китайскую вакцину Sinovac на фоне третьей волны COVID-19 Фото: в ЮАР одобрили китайскую вакцину Sinovac
Автор: Александр Белоус

Южная Африка одобрила китайскую вакцину Sinovac против COVID-19. Страна сталкивается с серьезной третьей волной эпидемии, которая парализовала больницы и привела к 60 тысячам погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Всплеск инфекций в самой промышленно развитой стране Африки заполнил больницы, особенно в главном городе Йоханнесбурге, и заставил перегруженный работой медицинский персонал изо всех сил стараться найти достаточно кроватей для тяжелобольных пациентов.

Чуть более 5% южноафриканцев были вакцинированы - или 3,3 миллиона человек при численности населения чуть менее 60 миллионов. На данный момент было зарегистрировано 2 миллиона случаев заболевания, хотя низкие показатели тестирования в сельской местности означают, что реальная цифра, вероятно, выше, говорят эксперты в области здравоохранения.

После первоначальных сомнений из-за отсутствия прозрачности данных клинических испытаний вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech становится мощным инструментом против вируса. Данные из Уругвая, опубликованные в прошлом месяце, показали, что он был более чем на 90% эффективен в снижении количества госпитализаций в реанимацию и смертности.

Кроме того, в Чили на сегодня изучается возможность введения третьей дозы вакцины Sinovac для борьбы с коронавирусом.

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