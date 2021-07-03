У ПАР схвалили китайську вакцину Sinovac на тлі третьої хвилі COVID-19

Південна Африка схвалила китайську вакцину Sinovac проти COVID-19. Країна стикається з серйозною третьою хвилею епідемії, яка паралізувала лікарні і призвела до 60 тисяч загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Сплеск інфекцій в найбільш промислово розвиненій країні Африки заповнив лікарні, особливо в головному місті Йоганнесбурзі, і змусив перевантажений роботою медичний персонал щосили намагатися знайти достатньо ліжок для тяжкохворих пацієнтів.

Трохи більше 5% південноафриканців були вакциновані - або 3,3 мільйона осіб при чисельності населення трохи менше 60 мільйонів. На даний момент було зареєстровано 2 мільйони випадків захворювання, хоча низькі показники тестування в сільській місцевості означають, що реальна цифра, ймовірно, вище, кажуть експерти в галузі охорони здоров'я.

Після початкових сумнівів через відсутність прозорості даних клінічних випробувань вакцина від COVID-19 Sinovac Biotech стає потужним інструментом проти вірусу. Дані з Уругваю, опубліковані минулого місяця, показали, що він був більш ніж на 90% ефективний у зниженні кількості госпіталізацій в реанімацію і смертності.