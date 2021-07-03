В ЮАР одобрили китайскую вакцину Sinovac на фоне третьей волны COVID-19

Всплеск инфекций в самой промышленно развитой стране Африки заполнил больницы, особенно в главном городе Йоханнесбурге, и заставил перегруженный работой медицинский персонал изо всех сил стараться найти достаточно кроватей для тяжелобольных пациентов.

Чуть более 5% южноафриканцев были вакцинированы - или 3,3 миллиона человек при численности населения чуть менее 60 миллионов. На данный момент было зарегистрировано 2 миллиона случаев заболевания, хотя низкие показатели тестирования в сельской местности означают, что реальная цифра, вероятно, выше, говорят эксперты в области здравоохранения.

После первоначальных сомнений из-за отсутствия прозрачности данных клинических испытаний вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech становится мощным инструментом против вируса. Данные из Уругвая, опубликованные в прошлом месяце, показали, что он был более чем на 90% эффективен в снижении количества госпитализаций в реанимацию и смертности.