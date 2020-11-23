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ЮНИСЕФ готовит спецоперацию для оперативного распространения вакцины от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса, как только она будет зарегистрирована.

Как прогнозируют в Министерстве здравоохранения, соглашение о вакцинах с COVAX будет подписано до 7 декабря.

Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны Украины рассчитывают вакцинировать от коронавируса все население до конца 2021 года.

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