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ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Організація вже проінформувала основні

директор відділу постачання ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу, як тільки вона буде зареєстрована.

Як прогнозують в Міністерстві охорони здоров'я, угода про вакцини з COVAX буде підписана до 7 грудня.

Крім того, в Раді нацбезпеки і оборони України розраховують вакцинувати від коронавірусу все населення до кінця 2021 року.

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