UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЮНИСЕФ рассказали, когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX

Автор: Анастасия Рокитна

В ЮНИСЕФ спрогнозировали сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Это может произойти в конце апреля или в начале мая.

Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Следующую партию (вакцины от COVAX, - ред.) ожидают в конце апреля - начале мая", - сообщил он.

Отметим, сегодня Украина получила первые вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В страну прибыла первая партия вакцины Pfizer.

COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.

Украина присоединилась к этой инициативе и сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Напомним, часть партии вакцины Pfizer завтра поедет в облцентры, первые уколы сделают в воскресенье.

Отметим, сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. В Минздраве рассказали, кого первым начнут колоть вакциной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаЮНИСЕФ
Читайте также
В Минздраве рассказали, кого первым уколят вакциной Pfizer
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
Прогноз погоды