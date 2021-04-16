В ЮНИСЕФ рассказали, когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX

В ЮНИСЕФ спрогнозировали сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Это может произойти в конце апреля или в начале мая.
Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
"Следующую партию (вакцины от COVAX, - ред.) ожидают в конце апреля - начале мая", - сообщил он.
Отметим, сегодня Украина получила первые вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В страну прибыла первая партия вакцины Pfizer.
COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.
Украина присоединилась к этой инициативе и сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19.
Напомним, часть партии вакцины Pfizer завтра поедет в облцентры, первые уколы сделают в воскресенье.
Отметим, сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. В Минздраве рассказали, кого первым начнут колоть вакциной.