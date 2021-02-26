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Южная Корея начала вакцинацию против COVID-19 с домов престарелых

Автор: Инна Собора

В пятницу Южная Корея запустила кампанию по вакцинации от COVID-19. Первые прививки сделали примерно в 200 домах престарелых.

Об этом пишет Reuters.

Первые дозы вакцины AstraZeneca начали вводить в 9 часов утра (00:00 по Гринвичу) работникам домов престарелых и некоторым пациентам в учреждениях по всей стране с населением около 52 миллионов человек. В пятницу уколы будут сделаны 5266 сотрудникам домов престарелых.

В субботу власти планируют начать предоставлять 117000 доз вакцины, разработанной Pfizer Inc и BioNTech SE. Планируют вакцинировать примерно 55 тысяч медицинских работников в учреждениях по лечению коронавируса.

"Несмотря на жалобы на медленное начало вакцинации и дебаты по поводу эффективности вакцины AstraZeneca для пожилых людей, опросы показывают широкий интерес южнокорейцев к вакцинации", - пишет издание.

Напомним, за первые два дня вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 1338 людей.

РБК-Украина писало, что в ЕС планируют ввести сертификаты COVID-вакцинации в течение трех месяцев.

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Новости Украины ВакцинаКоронавирусЮжная Корея
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