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Південна Корея почала вакцинацію проти COVID-19 з будинків престарілих

Автор: Инна Собора

У п'ятницю Південна Корея запустила кампанію з вакцинації від COVID-19. Перші щеплення зробили приблизно у 200 будинках престарілих.

Про це пише Reuters.

Перші дози вакцини AstraZeneca почали вводити в 9 годин ранку (00:00 за Гринвічем) працівникам будинків престарілих та деяким пацієнтам в установах по всій країні з населенням близько 52 мільйонів чоловік. У п'ятницю уколи будуть зроблені 5266 співробітникам будинків престарілих.

В суботу влади планують почати надавати 117000 доз вакцини, розробленої Pfizer Inc і BioNTech SE. Планують вакцинувати приблизно 55 тисяч медичних працівників у закладах по лікуванню коронавіруса.

"Незважаючи на скарги на повільний початок вакцинації та дебати з приводу ефективності вакцини AstraZeneca для літніх людей, опитування показують широкий інтерес південнокорейців до вакцинації", - пише видання.

Нагадаємо, за перші два дні вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 1338 людей.

РБК-Україна писало, що в ЄС планують ввести сертифікати COVID-вакцинації протягом трьох місяців.

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Новини України ВакцинаКоронавірусЮжная Корея
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