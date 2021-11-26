UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Южной Африке подтвердили более 50 случаев нового штамма COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Южной Африке подтвердили 53 случая нового штамма коронавируса B.1.1.529. Однако эксперты опасаются, что реальных случаев заражения может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

До недавнего времени в стране фиксировали небольшое количество заражений коронавирусом - около 200 подтвержденных случаев в день. Ситуация кардинально изменилась на этой неделе.

Если в среду B.1.1.529.

По оценкам, 90% заболевших новым вирусом B.1.1.529 проживают в Гаутенге. Однако штамм может присутствовать в восьми других провинциях Южной Африки.

откладывать поставки, чтобы не накапливать вакцины.

"Мы получаем вакцины быстрее, чем можем использовать их сейчас", - заявили в Минздраве.

Напомним, что в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса. Ученые полагают, что он может быть более устойчивым к вакцинам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЮАРКоронавирус