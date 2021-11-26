В Южной Африке подтвердили более 50 случаев нового штамма COVID-19

До недавнего времени в стране фиксировали небольшое количество заражений коронавирусом - около 200 подтвержденных случаев в день. Ситуация кардинально изменилась на этой неделе.

Если в среду B.1.1.529.

По оценкам, 90% заболевших новым вирусом B.1.1.529 проживают в Гаутенге. Однако штамм может присутствовать в восьми других провинциях Южной Африки.

откладывать поставки, чтобы не накапливать вакцины.

"Мы получаем вакцины быстрее, чем можем использовать их сейчас", - заявили в Минздраве.