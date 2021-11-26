У Південній Африці підтвердили понад 50 випадків нового штаму COVID-19

До недавнього часу в країні фіксували невелику кількість заражень коронавірусом - близько 200 підтверджених випадків в день. Ситуація кардинально змінилася на цьому тижні.

Якщо в середу B.1.1.529.

За оцінками, 90% хворих на новий вірус B.1.1.529 проживають в Гаутенге. Однак штам може бути присутнім у восьми інших провінціях Південної Африки.

відкладати поставки, щоб не накопичувати вакцини.

"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - заявили в МОЗ.