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У Південній Африці підтвердили понад 50 випадків нового штаму COVID-19

Автор: Наталья Скороход

У Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529. Однак експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

До недавнього часу в країні фіксували невелику кількість заражень коронавірусом - близько 200 підтверджених випадків в день. Ситуація кардинально змінилася на цьому тижні.

Якщо в середу B.1.1.529.

За оцінками, 90% хворих на новий вірус B.1.1.529 проживають в Гаутенге. Однак штам може бути присутнім у восьми інших провінціях Південної Африки.

відкладати поставки, щоб не накопичувати вакцини.

"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, що у Південній Африці виявили новий штам коронавірусу. Вчені вважають, що він може бути більш стійким до вакцин.

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ЮАРКоронавірус