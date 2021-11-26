У Південній Африці підтвердили понад 50 випадків нового штаму COVID-19

У Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529. Однак експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
До недавнього часу в країні фіксували невелику кількість заражень коронавірусом - близько 200 підтверджених випадків в день. Ситуація кардинально змінилася на цьому тижні.
Якщо в середу B.1.1.529.
За оцінками, 90% хворих на новий вірус B.1.1.529 проживають в Гаутенге. Однак штам може бути присутнім у восьми інших провінціях Південної Африки.
відкладати поставки, щоб не накопичувати вакцини.
"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - заявили в МОЗ.
Нагадаємо, що у Південній Африці виявили новий штам коронавірусу. Вчені вважають, що він може бути більш стійким до вакцин.