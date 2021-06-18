В Южной Корее начнут смешивать вакцины из-за проблемы с поставками

Несколько стран, включая Канаду и Испанию, уже одобрили такое смешивание доз, главным образом из-за опасений относительно редких потенциально смертельных сгустков крови, связанных с вакциной AstraZeneca.

Испанское исследование показало, что давать дозу вакцины Pfizer людям, которые уже получали вакцину AstraZeneca, является очень безопасным и эффективным, согласно предварительным результатам.

До конца июня в Корее должно было поступить около 835 000 доз вакцины AstraZeneca от COVAX, которую правительство страны планировало использовать в основном как второй укол для около 760 000 работников здравоохранения, которые получили свою первую дозу в апреле.

Отгрузка вакцины задерживается до июля или позже.

По состоянию на четверг, более 27% из 52 миллионов населения были привиты по крайней мере одной дозой вакцины против коронавируса, и страна намерена достичь запланированного показателя 70% к сентябрю и к ноябрю сформировать у населения коллективный иммунитет.