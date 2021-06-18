В Південній Кореї почнуть змішувати вакцини через проблему з поставками

Близько 760 000 жителям Південної Кореї, які отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca, запропонують вакцину компанії Pfizer в якості другого уколу. Таке рішення прийнято через проблему з поставками вакцини AstraZeneca за глобальною схемою COVAX.
Про це повідомив уряд Південної Кореї, передає Reuters.
Кілька країн, включаючи Канаду та Іспанію, вже схвалили таке змішування доз, головним чином через побоювання щодо рідкісних потенційно смертельних згустків крові, пов'язаних з вакциною AstraZeneca.
Іспанське дослідження показало, що давати дозу вакцини Pfizer людям, які вже отримували вакцину AstraZeneca, є дуже безпечним та ефективним, згідно з попередніми результатами.
До кінця червня до Кореї мало надійти близько 835 000 доз вакцини AstraZeneca від COVAX, яку уряд країни планував використати в основному як другий укол для близько 760 000 працівників охорони здоров'я, які отримали свою першу дозу в квітні.
Відвантаження вакцини затримується до липня або пізніше.
Станом на четвер, понад 27% з 52 мільйонів населення були щеплені принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу, і країна має намір досягти запланованого показника 70% до вересня і до листопада сформувати у населення колективний імунітет.
Нагадаємо, днями Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило поєднання вакцин проти коронавірусу. Італійці віком до 60 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, вдруге можуть щепитися будь-якою іншою вакциною.