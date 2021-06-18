В Південній Кореї почнуть змішувати вакцини через проблему з поставками

Кілька країн, включаючи Канаду та Іспанію, вже схвалили таке змішування доз, головним чином через побоювання щодо рідкісних потенційно смертельних згустків крові, пов'язаних з вакциною AstraZeneca.

Іспанське дослідження показало, що давати дозу вакцини Pfizer людям, які вже отримували вакцину AstraZeneca, є дуже безпечним та ефективним, згідно з попередніми результатами.

До кінця червня до Кореї мало надійти близько 835 000 доз вакцини AstraZeneca від COVAX, яку уряд країни планував використати в основному як другий укол для близько 760 000 працівників охорони здоров'я, які отримали свою першу дозу в квітні.

Відвантаження вакцини затримується до липня або пізніше.

Станом на четвер, понад 27% з 52 мільйонів населення були щеплені принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу, і країна має намір досягти запланованого показника 70% до вересня і до листопада сформувати у населення колективний імунітет.