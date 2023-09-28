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З'явився новий штам коронавірусу: у МОЗ розповіли, чи виявили його в Україні

Фото: у МОЗ розповіли, чи виявили в Україні новий штам коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Близько сотні тисяч людей у світі захворіли через новий штам коронавірусу Pirola, проте в Україні його наразі не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам", - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Що відомо про новий штам коронавірусу Pirola

Новий варіант коронавірусу (BA.2.86) вперше виявили в Ізраїлі. Наразі у світі зафіксували майже 100 тисяч спричинених ним випадків захворювання. Йдеться, зокрема, про випадки у США, Британії, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії.

Найпоширеніші симптоми: нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі, рідше - подразнення очей і висипи.

Ситуація в Україні

Нового штаму коронавірусу в Україні наразі немає. Проте під час епідсезону 2023/24 спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають, у кожній області.

У МОЗ наголошують, що єдиним дієвим способом забезпечення імунітету проти коронавірусної хвороби залишається вакцинація, особливо для людей, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітних, людей, старших за 60 років.

Додамо, що вакцинація є безоплатною у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера - це 3 щеплення.

Коронавірус

Нагадаємо, що спалах захворювання почався у грудні 2019 року у місті Ухань у Китаї. Через це захворювання загинуло понад 20 млн людей по всьому світі.

У травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було введено через COVID-19. При цьому сам вірус залишається і залишиться в майбутньому.

В Україні скасували карантин, спричинений COVID-19, 1 липня.

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