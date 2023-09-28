Появился новый штамм коронавируса: в Минздраве рассказали, обнаружили ли его в Украине

"Мы не исключаем, что новый вариант коронавирусной инфекции появится на территории Украины. Учитывая, что тысячи украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, будут приезжать или возвращаться домой из стран, где уже есть новый штамм", - главный государственный санитарный врач Украина Игорь Кузин.

Что известно о новом штамме коронавируса Pirola

Новый вариант коронавируса (BA.2.86) впервые обнаружили в Израиле. В настоящее время в мире зафиксировали почти 100 тысяч вызванных им случаев заболевания. Речь идет, в частности, о случаях в США, Британии, ЮАР, Швеции, Франции, Португалии, Канаде, Таиланде, Швейцарии и Австралии.

Самые распространенные симптомы: насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле, реже - раздражение глаз и сыпь.

Ситуация в Украине

Нового штамма коронавируса в Украине на данный момент нет. Однако во время эпидсезона 2023/24 специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации в каждой области.

В Минздраве отмечают, что единственным действенным способом обеспечения иммунитета против коронавирусной болезни остается вакцинация, особенно для людей с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями; беременных, людей старше 60 лет.

Добавим, что вакцинация является бесплатной у семейного врача и пунктах прививок. Общий рекомендуемый курс по первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера - это 3 прививки.

Коронавирус

Напомним, что вспышка заболевания началась в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае. Из-за этого заболевания погибло более 20 млн человек по всему миру.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, введенного через COVID-19. При этом сам вирус остается и останется в будущем.

В Украине отменили карантин, вызванный COVID-19, 1 июля.

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