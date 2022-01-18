ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Заболеваемость растет: на Прикарпатье могут закрыть школы и ввести другие ограничения

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Вторник 18 января 2022 17:14
Заболеваемость растет: на Прикарпатье могут закрыть школы и ввести другие ограничения Фото: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)
Автор: Александр Мороз

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области ухудшается, заболеваемость за неделю выросла в 3,5 раза. Если тенденция сохранится, то в регионе могут закрыть школы и ввести другие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы местной ОГА Светланы Онищук.

По ее словам, на заседании Региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение об усилении контроля над соблюдением карантина в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что с начала года наблюдается рост заболеваемости, за прошлую неделю она выросла в 3,5 раза, среди детей - в 4,5 раза. Выше 50% рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей - в 54 территориальных общинах.

"В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса", - отметила Онищук.

Она добавила, что также ограничат проведение развлекательных мероприятий, публичных событий и работу общепита.

Напомним, на сегодня Ивано-Франковская область находится в "оранжевой" зоне адаптивного карантина, это означает, что власти могут вводить карантинные меры на свое усмотрение.

Как заявили в Министерстве здравоохранения, Украина готовится к вспышке заболеваемости из-за распространения штамма "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе