Заболеваемость растет: на Прикарпатье могут закрыть школы и ввести другие ограничения
Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области ухудшается, заболеваемость за неделю выросла в 3,5 раза. Если тенденция сохранится, то в регионе могут закрыть школы и ввести другие ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы местной ОГА Светланы Онищук.
По ее словам, на заседании Региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение об усилении контроля над соблюдением карантина в Ивано-Франковской области.
Сообщается, что с начала года наблюдается рост заболеваемости, за прошлую неделю она выросла в 3,5 раза, среди детей - в 4,5 раза. Выше 50% рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей - в 54 территориальных общинах.
"В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса", - отметила Онищук.
Она добавила, что также ограничат проведение развлекательных мероприятий, публичных событий и работу общепита.
Напомним, на сегодня Ивано-Франковская область находится в "оранжевой" зоне адаптивного карантина, это означает, что власти могут вводить карантинные меры на свое усмотрение.
Как заявили в Министерстве здравоохранения, Украина готовится к вспышке заболеваемости из-за распространения штамма "Омикрон".