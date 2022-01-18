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Захворюваність зростає: на Прикарпатті можуть закрити школи та ввести інші обмеження

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Івано-Франківська область, Вівторок 18 січня 2022 17:14
Захворюваність зростає: на Прикарпатті можуть закрити школи та ввести інші обмеження Фото: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)
Автор: Олександр Мороз

Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області погіршується, захворюваність за тиждень зросла в 3,5 рази. Якщо тенденція збережеться, то в регіоні можуть закрити школи й запровадити інші обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови місцевої ОДА Світлани Оніщук.

За її словами, на засіданні Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про посилення контролю над дотриманням карантину в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що з початку року спостерігається зростання захворюваності, за минулий тиждень вона зросла в 3,5 рази, серед дітей - в 4,5 рази. Вище 50% зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем - у 54 територіальних громадах.

"У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде прийнято рішення про призупинення навчально-виховного процесу", - зазначила Оніщук.

Вона додала, що також обмежать проведення розважальних заходів, публічних подій і роботу закладів громадського харчування.

Нагадаємо, на сьогодні Івано-Франківська область знаходиться в "помаранчевій" зоні адаптивного карантину, це означає, що влада може вводити карантинні заходи на свій розсуд.

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я, Україна готується до спалаху захворюваності через поширення штаму "Омікрон".

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