Через смертельну пожежу у Китаї спалахнули антиковідні протести: як це пов'язано

У китайському місті Урумчі на заході країни розпочалися акції протесту проти карантинних заходів, до яких вдається влада у боротьбі з новою хвилею COVID-19. Це сталося через загибель людей під час пожежі у житловому комплексі, що був заблокований внаслідок антиковідних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та BBC News.
За повідомленням BBC, протести почалися після масштабної пожежі, що виникла у житловому комплексі "Берлін Айюе" в місті Урумчі - столиці західного регіону Сіньцзян. Внаслідок обмежень, накладених через COVID-19, загинули люди, які не змогли вчасно залишити заблоковану будівлю. Натовпи людей вийшли на вулиці, скандуючи "Кінець ізоляції!" і розмахуючи кулаками.
Наразі в Урумчі з населенням 4 млн багато людей перебувають в ізоляції, що забороняє залишати домівки протягом 100 днів.
У Пекіні, за даними Reuters, деякі жителі, які перебувають на карантині, влаштували невеликі протести через обмеження на пересування. Також повідомлялося про протести в таких містах, як Сіань, Чунцин і Нанкін, що дістали велику підтримку в соціальній мережі Weibo.
"Необмежена довіра, яку ми надали уряду на початку, не змінила їхньої свідомості. Вони глухі до життя, безпеки та основних вимог людей", - написав один із користувачів Weibo.
Офіційні особи Урумчі терміново провели пресконференцію і заперечили, що саме заходи щодо COVID-19 завадили втечі та порятунку людей. Проте користувачі інтернету продовжують сумніватися в офіційних поясненнях.
Reuters повідомляє, що через протести частина установ пом‘якшили карантинні заходи, а десять житлових комплексів скасували карантин до оголошеної дати завершення.
Нещодавно у Китаї було офіційно зареєстровано найбільше нових випадків зараження COVID-19 на день - 31 656 інфікованих, що стало новим історичним рекордом у країні.
Нагадаємо, перед цим у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилася на 90%, рахуючи з початку року.
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