Через смертельну пожежу у Китаї спалахнули антиковідні протести: як це пов'язано

За повідомленням BBC, протести почалися після масштабної пожежі, що виникла у житловому комплексі "Берлін Айюе" в місті Урумчі - столиці західного регіону Сіньцзян. Внаслідок обмежень, накладених через COVID-19, загинули люди, які не змогли вчасно залишити заблоковану будівлю. Натовпи людей вийшли на вулиці, скандуючи "Кінець ізоляції!" і розмахуючи кулаками.

Наразі в Урумчі з населенням 4 млн багато людей перебувають в ізоляції, що забороняє залишати домівки протягом 100 днів.

У Пекіні, за даними Reuters, деякі жителі, які перебувають на карантині, влаштували невеликі протести через обмеження на пересування. Також повідомлялося про протести в таких містах, як Сіань, Чунцин і Нанкін, що дістали велику підтримку в соціальній мережі Weibo.

"Необмежена довіра, яку ми надали уряду на початку, не змінила їхньої свідомості. Вони глухі до життя, безпеки та основних вимог людей", - написав один із користувачів Weibo.

Офіційні особи Урумчі терміново провели пресконференцію і заперечили, що саме заходи щодо COVID-19 завадили втечі та порятунку людей. Проте користувачі інтернету продовжують сумніватися в офіційних поясненнях.

Reuters повідомляє, що через протести частина установ пом‘якшили карантинні заходи, а десять житлових комплексів скасували карантин до оголошеної дати завершення.