На Закарпатье открыли дополнительные COVID-отделения и развернули еще 170 койкомест

"На Закарпатье обновили перечень коечного фонда для лечения больных COVID-19: теперь еще два учреждения здравоохранения из резервного фонда будут принимать инфицированных", - пишет пресс-служба.

Дополнительные COVID-отделения заработали в:

КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака", расположенной по адресу г. Ужгород, вул. Капушанська, 22.

КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера Береговского городского совета", расположенная по адресу г. Берегово, ул. Б. Линнера, 2.

Отмечается, что также развернули дополнительные койкоместа, а именно:

в Областной больнице - 100 койкомест, среди которых 10 интенсивной/реанимационной терапии;

в Береговской ЦРБ - 70 койкомест, среди которых 7 интенсивной / реанимационной терапии.

По состоянию на сегодня, на Закарпатье работают 12 больниц для пациентов с коронавирусом и развернуто 1220 коек.