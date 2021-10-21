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На Закарпатті відкрили додаткові COVID-відділення та розгорнули ще 170 ліжкомісць

Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті збільшили кількість коронавірусних відділень. Також розгорнули ще 170 ліжкомісць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.

"На Закарпатті оновили перелік ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19: тепер ще два заклади охорони здоров’я з резервного фонду прийматимуть інфікованих", - пише пресслужба.

Додаткові COVID-відділення запрацювали у:

  • КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака", що розташована за адресою м. Ужгород, вул. Капушанська, 22.
  • КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради", що розташована за адресою м. Берегово, вул. Б.Ліннера, 2.


Зазначається, що також розгорнули додаткові ліжкомісця, а саме:

  • в Обласній лікарні - 100 ліжкомісць, серед яких 10 інтенсивної/реанімаційної терапії;
  • у Берегівській ЦРЛ - 70 ліжкомісць, серед яких 7 інтенсивної/реанімаційної терапії.

Станом на сьогодні, на Закарпатті працюють 12 лікарень для пацієнтів з коронавірусом та розгорнуто 1220 ліжок.

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