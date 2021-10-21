На Закарпатті відкрили додаткові COVID-відділення та розгорнули ще 170 ліжкомісць

"На Закарпатті оновили перелік ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19: тепер ще два заклади охорони здоров’я з резервного фонду прийматимуть інфікованих", - пише пресслужба.

Додаткові COVID-відділення запрацювали у:

КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака", що розташована за адресою м. Ужгород, вул. Капушанська, 22.

КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради", що розташована за адресою м. Берегово, вул. Б.Ліннера, 2.



Зазначається, що також розгорнули додаткові ліжкомісця, а саме:

в Обласній лікарні - 100 ліжкомісць, серед яких 10 інтенсивної/реанімаційної терапії;

у Берегівській ЦРЛ - 70 ліжкомісць, серед яких 7 інтенсивної/реанімаційної терапії.

Станом на сьогодні, на Закарпатті працюють 12 лікарень для пацієнтів з коронавірусом та розгорнуто 1220 ліжок.