На Закарпатті відкрили додаткові COVID-відділення та розгорнули ще 170 ліжкомісць

На Закарпатті збільшили кількість коронавірусних відділень. Також розгорнули ще 170 ліжкомісць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.
"На Закарпатті оновили перелік ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19: тепер ще два заклади охорони здоров’я з резервного фонду прийматимуть інфікованих", - пише пресслужба.
Додаткові COVID-відділення запрацювали у:
Зазначається, що також розгорнули додаткові ліжкомісця, а саме:
Станом на сьогодні, на Закарпатті працюють 12 лікарень для пацієнтів з коронавірусом та розгорнуто 1220 ліжок.