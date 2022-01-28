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На Закарпатье выявили поддельные COVID-сертификаты у учителей

Автор: Александр Мороз

Рейдовая группа полиции в Закарпатской области выявила поддельные сертификаты о вакцинации от COVID у нескольких учителей. Им грозит штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Сообщается, что патрульная полиция провела проверку в школах в Тячевском районе. В частности, при проверке сертификатов у сотрудников школ в Усть-Чернянской общине выяснилось, что у десяти человек они имели явные признаки подделки.

"Речь идет о возникновении ошибки при считывании сертификатных QR-кодов у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла поддельные сертификаты и завела уголовные дела за подделку документов. Нарушителям грозит от штрафа до ограничения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада передумала вводить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов.

А в Луганской области депутат организовал продажу поддельных COVID-сертификатов и тестов.

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Закарпатская областьсертификат вакцинации