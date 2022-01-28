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На Закарпатті виявили підроблені COVID-сертифікати у вчителів

Автор: Олександр Мороз

Рейдова група поліції в Закарпатській області виявила підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID у кількох вчителів. Їм загрожує штраф або обмеження волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Повідомляється, що патрульна поліція провела перевірку у школах у Тячівському районі. Зокрема, при перевірці сертифікатів у співробітників шкіл в Усть-Чорнянській громаді з'ясувалося, що у десяти осіб вони мали явні ознаки підробки.

"Мова йде про виникнення помилки при зчитуванні сертифікатних QR-кодів у дев'яти жінок у віці від 24 до 65 років і 41-річного чоловіка. Аналогічна ситуація виникла ще з одним з працівників іншого освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.

Поліція вилучила підроблені сертифікати та завела кримінальні справи за підробку документів. Порушникам загрожує від штрафу до обмеження волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада передумала вводити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів.

А в Луганській області депутат організував продаж підроблених COVID-сертифікатів і тестів.

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Закарпатська областьсертифікат вакцинації