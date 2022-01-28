На Закарпатті виявили підроблені COVID-сертифікати у вчителів

Повідомляється, що патрульна поліція провела перевірку у школах у Тячівському районі. Зокрема, при перевірці сертифікатів у співробітників шкіл в Усть-Чорнянській громаді з'ясувалося, що у десяти осіб вони мали явні ознаки підробки.

"Мова йде про виникнення помилки при зчитуванні сертифікатних QR-кодів у дев'яти жінок у віці від 24 до 65 років і 41-річного чоловіка. Аналогічна ситуація виникла ще з одним з працівників іншого освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.

Поліція вилучила підроблені сертифікати та завела кримінальні справи за підробку документів. Порушникам загрожує від штрафу до обмеження волі.