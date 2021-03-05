Закарпатская область усиливает карантин, но не везде

Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом. Однако ограничения усилят не по всей области.

Об этом сообщила Закарпатская областная государственная администрация на странице в Facebook .

"Региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение о введении на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация дополнительных ограничительных противоэпидемических мер в соответствии со статьей 32 закона о защите населения от инфекционных болезней", - заявили в ОГА.

Ограничения усилят в населенных пунктах, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация.

Напомним, до этого РБК-Украина писало, что Закарпатская область в понедельник может оказаться в "красной" зоне карантина.

Добавим, премьер Денис Шмыгаль допускал расширение "красной" зоны карантина. Он назвал как минимум 3 области, которые могут оказаться в зоне жесткого карантина.