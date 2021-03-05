Закарпатська область посилює карантин, але не всюди

Закарпатська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин через складну ситуацію з коронавірусом. Однак обмеження посилять не по всій області.

Про це повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація на сторінці у Facebook .

"Регіональною комісією ТЕБ та НС прийнято рішення щодо введення на територіях населених пунктів області, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація додаткових обмежувальних протиепідемічні заходів відповідно до статті 32 закону про захист населення від інфекційних хвороб", - заявили в ОДА.

Обмеження посилять у населених пунктах, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація.

Нагадаємо, до цього РБК-Україна писало, що Закарпатська область у понеділок може опинитися у "червоній" зоні карантину.

Додамо, прем'єр Денис Шмигаль допускав розширення "червоної" зони карантину. Він назвав щонайменше 3 області, які можуть опинитися в зоні жорсткого карантину.