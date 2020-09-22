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У Закарпатській області 20 шкіл перебувають на карантині

Новость на русском → Закарпатська область, Вівторок 22 вересня 2020 19:40
У Закарпатській області 20 шкіл перебувають на карантині Фото: школярі (facebook.com.koda gov ua_1)
Автор: Андрій Козловський

Заступник голови Закарпатської обласної держадміністрації Олег Коцюба заявив, що в області 20 навчальних закладів працюють в дистанційному режимі. Однак, ситуація в регіоні контрольована.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

“Зараз в області є 20 закладів освіти, які перебувають у дистанційному режимі. Також маємо 147 класів при функціонуючих закладах середньої освіти, де діти навчаються у дистанційному режимі”, - повідомив Коцюба.

Він додав, що в області є постійні групи, які моніторять і безпосередньо перебувають у закладах загальної середньої та дошкільної освіти на предмет дотримання всіх карантинних вимог. Крім того, вони перевіряють наявність засобів індивідуального захисту та дотримання вимог самого освітнього процесу.

Зазначимо, за добу в Закарпатські області виявили коронавірус у 76 осіб.

Нагадаємо, у Київській області майже 18 тисяч школярів перевели на дистанційне навчання.

Крім того, у Донецькій області 28 класів у різних населених пунктах і повністю одна сільська школа були переведені на дистанційне навчання через COVID-19.

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