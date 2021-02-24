В Закарпатской области почти половина больниц переполнена COVID-больными

"У нас 17 больниц, из них 6 заполнены почти на 100%. Мы себя сравниваем с Ивано-Франковском, мы его зеркальное отражение. Мы имеем почти ту же самую ситуацию. Мы не успеваем добавлять койки", - заявил он.

По словам Пшеничного, уже второй день на Закарпатье фиксируют более 200 госпитализированных COVID-больных, поэтому больницы очень быстро заполняются и медицинская система находится на грани коллапса.

Кроме того, как отметил чиновник, медики фиксируют, что тяжесть протекания болезни у пациентов не такая, как была в начале пандемии.

"Пациенты реально тяжелее, требуют больше кислородной поддержки. 60-70% от всех обследованных ПЦР-тестов являются положительными. Если мы имели раньше каждый 5-6 случай, то сейчас 7 из 10 мы имеем положительных. Несвойственные симптомы тем, что были год назад", - рассказал Пшеничный.