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У Закарпатській області майже половина лікарень переповнена COVID-хворими

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області спостерігається спалах коронавірусу, схожий на ситуацію в Прикарпатті. В області майже половина лікарень переповнена хворими на коронавірус пацієнтами.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

"У нас 17 лікарень, з них 6 заповнені майже на 100%. Ми себе порівнюємо з Івано-Франківськом, ми його дзеркальне відображення. Ми маємо майже ту ж саму ситуацію. Ми не встигаємо додавати ліжка", - заявив він.

За словами Пшеничного, вже другий день на Закарпатті фіксують понад 200 госпіталізованих COVID-хворих, тому лікарні дуже швидко заповнюються і медична система перебуває на межі колапсу.

Крім того, як зазначив посадовець, медики фіксують, що важкість протікання хвороби у пацієнтів не така, як була на початку пандемії.

"Пацієнти реально важчі, потребують більше кисневої підтримки. 60-70% від усіх обстежених ПЛР-тестів є позитивними. Якщо ми мали раніше кожен 5-6 випадок, то зараз 7 із 10 ми маємо позитивних. Непритаманні симптоми тим, що були рік тому", - розповів Пшеничний.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що ситуація з коронавірусом на Прикарпатті має локальний характер, однак показує тенденцію до поширення на інші області.

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Новини України Закарпатська областьбольницаКоронавірус
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