Закроют ли городской транспорт в случае локдауна: позиция Минздрава

Во время следующего локдауна в Украине правительство вряд ли будет рекомендовать ограничивать работу городского общественного транспорта. Поскольку это не оказывает никакого дополнительного эпидемиологического влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина для tsn.ua .

По его словам, остановка работы общественного транспорта сильно влияет на экономику, хотя не дает дополнительного эпидемиологического влияния.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и вывод дополнительного, резервного количества подвижного состава", - отметил Кузин.

Таким образом, добавил он, в случае локдауна или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать работу местного или городского транспорта. Но такие решения смогут принимать местные комиссии ТЭБ и ЧС.