RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи закриють міський транспорт у разі локдауну: позиція МОЗ

Автор: Юлія Бойко

Під час наступного локдауну в Україні уряд навряд чи рекомендуватиме обмежувати роботу міського громадського транспорту. Оскільки це не робить жодного додаткового епідеміологічного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для tsn.ua.

За його словами, зупинка роботи громадського транспорту сильно впливає на економіку, хоча не дає додаткового епідеміологічного впливу.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог при перевезенні, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і виведення додаткової, резервної кількості рухомого складу", - зазначив Кузін.

Таким чином, додав він, у разі локдауну або "червоних" зон уряд не рекомендуватиме обмежувати роботу місцевого або міського транспорту. Але такі рішення зможуть приймати місцеві комісії ТЕБ і НС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спеціальні камери фіксуватимуть порушників карантину в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинЛокдаун