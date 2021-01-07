Закроют катки, ярмарки и ТРЦ: каким будет локдаун в Киеве с 8 января

Усиленный карантин начнет действовать уже в эту пятницу и продлится более двух недель. Во время локдауна в Киеве 8-24 января будут запрещены массовые мероприятия, закроются праздничные локации, ограничения коснутся сферы развлечений, торговли и услуг. Что будет запрещено, а что продолжит работать на жестком карантине в столице - подробно на РБК-Украина.

Рестораны и кафе

На протяжении локдауна в Киеве заведения общепита смогут продолжать работу только на вынос или на доставку заказов клиентам по адресу.

С 00:00 8 января до 00:00 25 января обслуживание посетителей внутри помещений кафе, баров, ресторанов, столовых, кафетериев запрещено.

Новогодние развлечения и массовые мероприятия

Жесткий карантин подразумевает полный запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, социальных и пр.). В связи с чем, с 8 января должно быть запрещено проведение концертов, гуляний у елок.

Прекратят работу катки, рождественские и новогодние ярмарки (в т.ч. продуктовые), аттракционы и другие праздничные локации.

Под запретом религиозные мероприятия на воздухе, во время которых не обеспечивается дистанция в 1,5 м между участниками. Внутри церковных помещений количество людей не должно превышать 1 чел. на 5 кв.м.

Заведения культуры и спорта

С 8-го до 25 января запрещается прием посетителей в кинотеатрах, театрах, музеях и прочих учреждениях культуры и досуга, развлекательных заведениях.

Будут закрыты бассейны, фитнес-клубы, спортивные залы, за исключением проведения тренировок для национальных сборных.

Во время карантина разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований профессиональных спортклубов, но без зрителей.

ТРЦ и магазины

8 января вступят в силу ограничения на продажу широкой группы товаров. Будет запрещено обслуживание покупателей на непродовольственных рынках, магазинах, ярмарках. Однако допускается реализация товаров этими торговыми точками в режиме адресной доставки.

Продолжат работу только магазины, не менее 60% площади которых отведено под реализацию:

продуктов питания;

средств гигиены;

лекарств и медицинских препаратов;

кормов для животных и ветеринарных товаров;

средств связи;

топлива;

семян и средств защиты растений.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах 8-24 января будет запрещен, кроме магазинов в ТРЦ с отдельным входом, которые реализуют разрешенную группу товаров.

Сфера услуг

Салоны красоты и парикмахерские смогут продолжать деятельность только по предварительной записи клиентов, без ожидания внутри помещения.

На карантине разрешается работа банковских и других финансовых учреждений, операторов почтовой связи.

Продолжат работу автозаправочные комплексы, но без зон питания, станции ремонта и техобслуживания транспорта.

Разрешается деятельность заведений медицинской и ветеринарной практики.

Гостиницы смогут работать, при этом зоны питания в них будут открыты только с 06:00 до 11:00.

Обслуживание посетителей заведений сферы бытового обслуживания населения запрещено с 8-го по 24 января.

Учреждения образования

Посещение образовательных учреждений всех форм собственности на период действия жесткого карантина запрещено, за исключением дошкольных и специальных заведений образования.

До 10 января в школах, университетах и других образовательных учреждениях Киева продлятся зимние каникулы. С 11 января обучение начнется в дистанционном формате.

Детские сады столицы будут работать в обычном режиме.

Общественный транспорт

Трамваи, троллейбусы, маршрутные автобусы во время локдауна продолжат работать с ограничением количества пассажиров в салоне по числу сидячих мест.

В Киевсовете отметили, что график движения общественного транспорта 8-24 января может быть изменен. Для избежания скопления людей в вагонах и на платформах метро может ограничиваться вход на станциях, о чем пассажиров будут информировать звуковыми оповещениями.

Госучреждения

Государственным учреждениям Киева рекомендовано на время усиленного карантина перейти на удаленный режим работы.

ЦНАПы будут предоставлять только наиболее важные услуги: оформление паспорта, свидетельства о рождении, выдача разрешения на трудоустройство. Электронные услуги столичных ЦНАП можно заказать онлайн.

Стоит отметить, на протяжении всего периода действия карантина обязательным остается ношение маски в общественных местах, наличие при себе удостоверяющих личность документов. Запрещается самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.